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КНДР снова запустила две ракеты в Японском море

Новости » Происшествия    24.08.2019 - 04:28
КНДР снова запустила две ракеты в Японском море
Фото: Ким Чен Ын (twitter.com/kcna)

Правительство Японии заявило о запуске Северной Кореей баллистических ракет

Северная Корея (КНДР) в очередной раз произвела два пуска неопознанных снарядов в Японское море. Об этом заявил Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи, передает РБК-Украина со ссылкой на Yonhap.

По данным военных, КНДР провела запуск утром в субботу, 24 августа, из провинции Хамген-Намдо из города Сондок.

Больше никаких подробности - тип, дальность полета, максимальная высота - не сообщается.

"Наши военные следят за ситуацией на случай повторения запусков и поддерживают боеготовность", - говорится в сообщении Комитета начальников штабов Южной Кореи.

В то же время, по сообщениям японских СМИ, правительство Японии заявило, что Северная Корея запустила баллистические ракеты, которые не достигли территории Японии и ее исключительной экономической зоны.

Напомним, 16 августа лидер Северной Кореи Ким Чен Ын снова наблюдал за испытанием нового оружия. Государственные СМИ КНДР 17 августа сообщили, что днем ранее Северная Корея выпустила по крайней мере две баллистические ракеты малой дальности. По информации военных Южной Кореи, это шестой раунд запусков оружия с конца июля.

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