КНДР запустила дві ракети в Японське море

Північна Корея випустила дві ракети у бік Японського моря. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Голос Америки".

Наголошується, що ракетні пуски були проведені негайно після того, як КНДР заявила про намір відновити переговори з США про майбутнє своєї ядерної програми.

Це восьмі пуски, проведені після зустрічі президента США Дональда Трампа і північнокорейського лідери Кім Чен Ина на кордоні між двома Кореями.

Міністерство оборони Японії повідомило, що у нього немає даних про те, що північнокорейські балістичні ракети потрапили в її територіальні води, додавши, що нині немає негайної загрози національної безпеки.

Високопоставлений представник Адміністрації США заявив, що в курсі повідомлень про північнокорейських пусках.

"Ми продовжуємо стежити за ситуацією і активно консультуємося з нашими союзниками в регіоні", - сказав він.

Раніше в Північній Кореї заявили, що готові відновити ядерні переговори з США в кінці вересня.

РБК-Україна писало, що Північна Корея (КНДР) у суботу 24 серпня випробувала "сверхбольшую багаторазову ракетну установку", випустивши в морі дві балістичні ракети малої дальності.