ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

В КНДР заявили о готовности возобновить ядерные переговоры с США

Новости » Политика    09.09.2019 - 23:05
В КНДР заявили о готовности возобновить ядерные переговоры с США
Фото: Ким Чен Ын и Дональд Трамп (facebook.com/WhiteHouse)

Переговоры могут возобновить в конце сентября

В Северной Кореи заявили, что готовы возобновить ядерные переговоры с США в конце сентября. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

В то же время отмечается, что переговоры станет невозможно восстановить, если Вашингтон не предпримет новый подход.

Северокорейский лидер Ким Чен Ун согласился 30 июня на встрече с президентом США Дональдом Трампом возобновить переговоры на рабочем уровне, которые затормозились после провального февральского саммита в Ханое, но это все еще не произошло, несмотря на неоднократные обращения Вашингтона.

В заявлении официального северокорейского информационного агентства KCNA вице-министр иностранных дел Северной Кореи Чхве Сон Хуэй сказал, что Пхеньян готов провести "всесторонние переговоры" с Соединенными Штатами в конце сентября в то время и в месте, согласованном между обеими сторонами.

Трампа спросили о предложении, когда он разговаривал с журналистами в Белом доме, и сказал, что переговоры всегда были хорошей идеей.

"Посмотрим, что произойдет", - сказал он.

Ранее государственный секретарь Соединенных Штатов Майк Помпео надеется, что переговоры США и Северной Кореи (КНДР) могут возобновиться.

Напомним, Северная Корея (КНДР) считает невозможными переговоры с Южной Кореей, пока Сеул совместно с военными Соединенных Штатов проводит военные учения.

КНДР разрабатывает ракеты нового типа, - Минобороны Японии КНДР снова запустила две ракеты в Японском море
Новости Украины КНДРпереговоры
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь