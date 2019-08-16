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КНДР запустила еще две ракеты

Новости » Происшествия    16.08.2019 - 04:22
КНДР запустила еще две ракеты
Иллюстративное фото (из открытых источников)

Пуски провели в пятницу утром

Северная Корея (КНДР) запустила две ракеты неустановленного типа в Японское море. Об этом сообщает Reuters.

Отмечается, что запуск произошел в пятницу утром. Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи заявил, что Северная Корея выпустила два неопознанных снаряда в море у своего восточного побережья.

Напомним, 10 августа КНДР запустила еще две ракеты неустановленного типа в Японское море. Запуск произошел вскоре после того, как президент США Дональд Трамп заявил, что получил "очень красивое письмо" от северокорейского лидера Ким Чен Ына.

В тот же день президент США Дональд Трамп заявил, что лидер КНДР Ким Чен Ын извинился за испытания ракет малой дальности.

"Я с нетерпением жду встречи с Ким Чен Ыном в недалеком будущем! Безъядерная Северная Корея приведет к формированию одной из самых успешных стран в мире!", - заявил Трамп.

РБК-Украина писало, что Северная Корея (КНДР) считает невозможными переговоры с Южной Кореей, пока Сеул совместно с военными Соединенных Штатов проводит военные учения.

США ведут переговоры по размещению ракет в Азии КНДР запустила еще две ракеты в Японское море
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