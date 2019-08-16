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КНДР запустила ще дві ракети

Новини » Надзвичайні події    16.08.2019 - 04:22
КНДР запустила ще дві ракети
Ілюстративне фото з відкритих джерел)

Пуски провели в п'ятницю вранці

Північна Корея (КНДР) запустила дві ракети невстановленого типу в Японське море. Про це повідомляє Reuters.

Наголошується, що запуск відбувся у п'ятницю вранці. Об'єднаний комітет начальників штабів Південної Кореї заявив, що Північна Корея випустила два невпізнаних снаряда в морі біля свого східного узбережжя.

Нагадаємо, 10 серпня КНДР запустила дві ракети невстановленого типу в Японське море. Запуск відбувся незабаром після того, як президент США Дональд Трамп заявив, що отримав "дуже гарне лист" від північнокорейського лідера Кім Чен Ина.

У той же день президент США Дональд Трамп заявив, що лідер КНДР Кім Чен Ин вибачився за випробування ракет малої дальності.

"Я з нетерпінням чекаю зустрічі з Кім Чен Ином у недалекому майбутньому! Без'ядерна Північна Корея призведе до формування однією з найуспішніших країн у світі!", - заявив Трамп.

РБК-Україна писало, що Північна Корея (КНДР) вважає неможливими переговори з Південною Кореєю, поки Сеул спільно з військовими Сполучених Штатів проводить військові навчання.

США ведуть переговори з розміщення ракет в Азії КНДР запустила дві ракети в Японське море
Новини України КНДРракета
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