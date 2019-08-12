КНДР заявила о невозможности переговоров с Южной Кореей

Фото: Ким Чен Ын (twitter.com/kcna)

Северная Корея готова возобновить переговоры только после окончания учений Южной Кореи и США

Северная Корея (КНДР) считает невозможными переговоры с Южной Кореей, пока Сеул совместно с военными Соединенных Штатов проводит военные учения. Об этом говорится в заявлении высокопоставленного северокорейского дипломата Квон Чон Гана, передает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

"Они должны понимать, что межкорейский контакт будет затруднен, если они не прекратят эти военные учения или пока они не предоставят правдоподобное оправдание или искреннее объяснение", - заявил Квон Чон Ган.

Кроме того, он назвал "глупостями" требования Южной Кореи прекратить ракетные испытания в КНДР.

"Даже президент США сделал заявление, которым фактически признал право суверенного государства на самооборону, сказав, что это небольшые ракетные испытания, которые проводят многие страны", - сказал Квон.

Отметим, в ответ на совместные маневры Южной Кореи и США Ким Чен Ын проводит собственные испытания ракет, Северная Корея называет военные учения в Южной Корее "репетицией войны".

11 августа США и Южная Корея начали второй этап учений на случай полномасштабной войны на Корейском полуострове

Напомним, президент США Дональд Трамп заявил, что лидер КНДР Ким Чен Ын в письме, которое он получил накануне, извинился за испытания ракет малой дальности. В частности, лидер КНДР якобы "очень мило заявил, что хотел бы встретиться и начать переговоры, как только совместные учения США и Южной Кореи закончатся".