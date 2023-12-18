КНДР запустила вторую баллистическую ракету. Япония созывает совет нацбезопасности

Северная Корея запустила вторую баллистическую ракету за последние 24 часа у своего восточного побережья. На фоне этого премьер-министр Японии Фумио Кисида созывает заседание Совета национальной безопасности.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Sun .

Ракета, скорее всего, упала в водах к западу от главного северного острова Японии Хоккайдо примерно в 2:37 ночи, заявили в Токио.

Глава правительства Фумио Кисида сказал, что до сих пор не получал уведомлений о ранениях или повреждениях в результате запуска ракет и планирует провести заседание Совета национальной безопасности для обсуждения действий КНДР.

Следует отметить, что второй запуск произошел через несколько часов после того, как Южная Корея сообщила, что КНДР провела испытания баллистической ракеты малой дальности в Восточном море.

Эти запуски совпали с переговорами между США и Южной Кореей по поводу углубления сотрудничества в сдерживании КНДР от применения ядерного оружия. В рамках этого сотрудничества 17 декабря американская атомная подлодка прибыла в южнокорейский портовый город.

Сдерживание КНДР

Соединенные Штаты Америки и Южная Корея работают над общей стратегией ядерной обороны, которая позволила бы к середине следующего года создать интегрированную систему сдерживания ядерного оружия Северной Кореи.

Они хотят до следующего года завершить разработку всеобъемлющей инструкции о том, как вместе сдерживать и реагировать на ядерную угрозу КНДР.

В то же время, вчера в США напомнили Северной Корее, что применение ядерного оружия приведет "до конца режима" нынешнего лидера Ким Чен Ина.