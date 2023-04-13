КНДР запустила балістичну ракету в бік Східного моря

Північна Корея у четвер, 13 квітня, здійснила ракетний запуск у напрямку акваторії Східного моря.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Yonhap News Agency.
За даними агентства, отриманими від Об'єднаного комітету начальників штабів Південної Кореї, влада КНДР використала балістичну ракету невстановленого типу.
Нагадаємо, 24 березня Північна Корея провела випробування нового підводного дрона з ядерною боєголовкою.
До слова, 8 квітня КНДР заявила про друге випробування підводного БПЛА з ядерним зарядом Haeil-2 у Східному морі.
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