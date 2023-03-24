КНДР заявила, що провела випробування підводного дрона з ядерною боєголовкою
Північна Корея заявила про проведення випробувань нового підводного безпілотника з ядерною боєголовкою.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
Безпілотна система "Хаіль" може використовуватись для неочікуваних атак, знищення морських ударних груп та оперативних портів шляхом створення "надмаштабної" радіоактивної хвилі за допомогою підводного вибуху.
Під час випробувань безпілотник знаходився у воді понад 59 годин на глибині від 80 до 150 метрів і вибухнув в водах біля східного узбережжя.
В КНДР заявили, що випробування проходять у відповідь на "ворожі навчання США та Південної Кореї".
Нагадаємо, що 16 березня КНДР знову запустила міжконтинентальну балістичну ракету в акваторію Східного моря.
Після країни-члени G7 засудили такі пуски і закликали світову спільноту відреагувати на подібні дії.
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