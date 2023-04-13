КНДР запустила баллистическую ракету в сторону Восточного моря

Северная Корея в четверг, 13 апреля, совершила ракетный запуск в направлении акватории Восточного моря.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Yonhap News Agency.

По данным агентства, полученным от Объединенного комитета начальников штабов Южной Кореи, власти КНДР использовали баллистическую ракету неустановленного типа. Запуск состоялся несколько дней спустя после того, как северокорейский лидер Ким Чен Ын пообещал усилить свой ядерный арсенал более "практичными и наступательными" средствами.