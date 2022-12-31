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КНДР запустила балістичні ракети в бік Східного моря

Фото: КНДР запустила балістичні ракети в бік Східного моря (Getty Images)
Автор: Олег Васьків

Північна Корея у суботу, 31 грудня, здійснила черговий ракетний запуск у напрямку акваторії Східного моря.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Yonhap News Agency.

За даними агентства, отриманими від Об'єднаного комітету начальників штабів Південної Кореї, влада КНДР використала балістичну ракету невстановленого типу.

Згодом берегова охорона Японії заявила про ще одну ракету, випущену з території Північної Кореї.

Згідно з попередньою інформацією, обидва снаряди вже впали.

Нагадаємо, 26 грудня безпілотники КНДР порушили повітряний простір Південної Кореї. На перехоплення вийшла авіація і зробила попереджувальні постріли.

До слова, перед цим Північна Корея провела випробування міжконтинентальної балістичної ракети і снаряд впав у винятковій економічній зоні Японії.

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ЯпоніяКНДР