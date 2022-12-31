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КНДР запустила баллистические ракеты в сторону Восточного моря

Фото: КНДР запустила баллистические ракеты в сторону Восточного моря (Getty Images)
Автор: Олег Васкив

Северная Корея в субботу, 31 декабря, совершила очередной ракетный запуск в направлении акватории Восточного моря.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Yonhap News Agency.

По данным агентства, полученным от Объединенного комитета начальников штабов Южной Кореи, власти КНДР использовали баллистическую ракету неустановленного типа.

В то же время береговая охрана Японии заявила о еще одной ракете, выпущенной с территории Северной Кореи.

Согласно предварительной информации, оба снаряда уже упали.

Напомним, 26 декабря беспилотники КНДР нарушили воздушное пространство Южной Кореи. На перехват вышла авиация и произвела предупредительные выстрелы.

К слову, до этого Северная Корея провела испытания межконтинентальной баллистической ракеты и снаряд упал в исключительной экономической зоне Японии.

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ЯпонияКНДР