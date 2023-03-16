КНДР в очередной раз запустила баллистическую ракету в сторону Восточного моря

Северная Корея в четверг, 16 марта, совершила очередной ракетный запуск в направлении акватории Восточного моря.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Yonhap News Agency .

Лидеры стран проведут в Токио саммит, на котором ожидается, что ядерные и ракетные угрозы Северной Кореи станут одной из главных в повестке дня.

СМИ отмечают, что запуск произошел за несколько часов до встречи южнокорейского президента Юн Сок Йоля и японского премьер-министра Фумио Кисиды.

"Ракета упала в 550 километрах от южной части Корейского полуострова, примерно в 250 километрах от острова Хоккайдо", - проинформировал глава ведомства.

В Минобороны Японии рассказали, что снаряд пробыл в полете около часа и упал вне исключительной экономической зоны страны.

По данным агентства, полученным от Объединенного комитета начальников штабов Южной Кореи, власти КНДР использовали баллистическую ракету неустановленного типа.

Напомним, 14 марта КНДР запустила две баллистические ракеты малой дальности в сторону Японского моря.

Ранее мы писали, что 12 марта Северная Корея запустила неустановленную ракету с подводной лодки недалеко от города Синпо, якобы протестуя против учений США и Южной Кореи.

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