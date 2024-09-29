У КНДР вирішили підіграти Путіну: Європа на межі ядерної війни

Нові ядерні погрози Путіна

Нагадаємо, нещодавно російський диктатор Володимир Путін "запропонував" розширити перелік умов застосування ядерної зброї. В оновленій редакції ядерної доктрини агресію проти Росії з боку будь-якої неядерної держави, але за участі або підтримки ядерної держави пропонується розглядати як їхній спільний напад на РФ.

Держсекретар США Ентоні Блінкен назвав ядерні загрози Путіна "безвідповідальними".

Учора глава МЗС РФ Сергій Лавров, виступаючи на Генеральній Асамблеї ООН у Нью-Йорку, попередив від "спроб перемогти у боротьбі з ядерною державою".

Докладніше про те, що відомо про ядерні погрози Путіна і як реагує Україна, - у матеріалі РБК-Україна.

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