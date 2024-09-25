Що відомо про ядерні погрози Путіна та як реагує Україна

Російський диктатор Володимир Путін в черговий раз почав залякувати світ ядерною зброєю. Цього разу він анонсував зміни ядерної доктрини РФ, які розширять умови застосування ядерної зброї.

Що таке ядерна доктрина, які зміни анонсував Путін та як на це реагує Україна, - в матеріалі РБК-Україна .

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Що заявив Путін про ядерну зброю

Ввечері середи, 25 вересня, російські ЗМІ повідомили про засідання Радбезу РФ щодо ядерного стримання за участі Путіна. Диктатор заявив, що вирішив внести зміни до ядерної доктрини РФ.

Ядерна доктрина - це документ, в якому визначені умови, за яких ядерна країна може застосувати свою ядерну зброю для удару по іншій державі.

Наразі ядерна доктрина РФ передбачає можливість ядерного удару у чотирьох випадках:

старт балістичної ракети, яка атакує Росію чи її союзника;

застосування проти РФ або її союзника ядерної зброї або інших видів зброї масового ураження;

вплив противника на критично важливі державні або військові об'єкти;

агресія проти Росії із застосуванням звичайної зброї, коли під загрозу поставлено існування держави.

Останній пункт, загалом, дозволяє Росії застосувати ядерну зброю навіть зараз, але Путін вирішив додати до доктрини ще декілька причин для ядерного удару.

Як заявив диктатор, він хоче, щоб російська доктрина передбачала ядерний удар і у випадку агресії проти Росії з боку будь-якої неядерної держави, але за участю або підтримки ядерної держави, масованого старту літаків стратегічної або тактичної авіації, крилатих ракет та навіть безпілотників в бік РФ, а також агресії проти Білорусі.

Не перші ядерні погрози РФ

Це вже не перші ядерні погрози з боку очільника Кремля та загалом російського керівництва з початку повномасштабного вторгнення в Україну. Так, наприклад, нинішній заступник голови Радбезу РФ Дмитро Мєдвєдєв неодноразово погрожував ядерними ударами Україні і Заходу.

Крім того, минулого року Росія перевезла на територію Білорусі свою ядерну зброю, після чого глава білоруського режиму Олександр Лукашенко неодноразово погрожував Європі її застосуванням.

За час повномасштабної війни у Росії також відбулося декілька військових навчань з застосуванням так званої "ядерної тріади" - стратегічної авіації, міжконтинентальних балістичних ракет та атомних підводних ракетоносців.

Неодноразово погрожував ядерною зброєю раніше і сам Путін. Зокрема, диктатор заявляв, що Росія "технічно готова" до ядерної війни, а російські ядерні сили у стані повної бойової готовності.

Як на заяву Путіна реагують в Україні

На чергові ядерні заяви очільника Кремля вже відреагували в Україні. Так, керівник Офісу президента Андрій Єрмак у своєму Telegram-каналі назвав заяви диктатора ядерним шантажем, крім якого в Росії більш немає жодних інструментів залякування світу.

"Ці інструменти не спрацюють", - наголосив він.

Водночас радник керівника ОП Михайло Подоляк в ефірі телемарафону пояснив, що Путін знову почав залякувати світ ядерною зброю, бо не знає, як зупинити українські удари по РФ та операції ЗСУ на російській території. Ба більше, росіяни застосували проти України всю неядерну зброю, але так і не змогли перемогти.

"Традиційна пропаганда та традиційні погрози не працюють... Безумовно, Росія сьогодні намагається використати останній аргумент, аргумент боязливих людей, що у них є ядерна зброя", - сказав Подоляк.

Шантажем заяву російського диктатора вважає і керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко. На його думку, це пов'язано зі страхом Путіна перед українською зброєю, яка позбавляє РФ стратегічних складів озброєнь, чим завдає шкоди можливостям продовжувати терор.

"Цим подіям з оновленням ядерної доктрини і погрозами, за планом Путіна, мали передувати вдалі випробування міжконтинентальної ракети "Сармат". От тільки вона не змогла злетіти", - додав він.