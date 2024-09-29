Росія погрожує світу ядерною зброєю вже прямо з трибуни Генасамблеї ООН

Глава МЗС РФ Сергій Лавров, виступаючи на Генеральній Асамблеї ООН в Нью-Йорку, застеріг від "спроб перемогти у боротьбі з ядерною державою".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на AP .

Російський міністр вкотре повторив кремлівську пропагандистську тезу про те, що Захід нібито використовує Україну як інструмент для спроби "перемогти" Москву стратегічно і "підготувати Європу до того, щоб вона також кинулася в цю самогубну авантюру".

"Я не говоритиму тут про безглуздість і небезпеку самої ідеї спроби боротися до перемоги з ядерною державою, якою є Росія", - сказав він.

На прес-конференції після свого виступу Лавров сказав, що "незалежно від того, чи дадуть Україні дозвіл на постачання зброї великої дальності, ми подивимося, як вони зрозуміли почуте".