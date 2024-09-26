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Блінкен назвав ядерні погрози Путіна "безвідповідальними" та "невчасними"

Четвер 26 вересня 2024 17:00
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Блінкен назвав ядерні погрози Путіна "безвідповідальними" та "невчасними" Фото: держсекретар США Ентоні Блінкен (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Кава

Погрози ядерною зброєю зі сторони російського диктатора Володимира Путіна є "безвідповідальними". Світу необхідне більше роззброєння.

Як повідомляє РБК-Україна, про це держсекретар США Ентоні Блінкен заявив в інтерв'ю MSNBC.

Блінкен засудив заяву Путіна на адресу Заходу про ядерну зброю як "безвідповідальну" і "невчасну". Зокрема, він нагадав, що у світі багато хто "брязкав ядерною шаблею".

"Я думаю, що багато хто в світі чітко говорив про це, коли він брязкав ядерною шаблею - в тому числі і Китай в минулому. Тому я б просто закликав зробити це зараз, коли світ зібрався... щоб поговорити про необхідність більшого роззброєння і нерозповсюдження", - сказав він.

Що передувало

Нещодавно російський диктатор Володимир Путін знову згадав за застосування ядерної зброї. Зокрема, він заявив про зміни в ядерній доктрині Росії - росіяни планують розширити умови застосування ядерного арсеналу.

Путін заявив, що ця доктрина дозволяє Росії здійснити ядерний удар у відповідь на агресію з боку будь-якої неядерної держави, якщо така агресія відбувається за участю або за підтримки ядерної держави.

Про те, що таке ядерна доктрина, та які зміни анонсував Путін - читайте у матеріалі РБК-Україна.

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