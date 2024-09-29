В КНДР решили подыграть Путину: Европа на грани ядерной войны

Новые ядерные угрозы Путина

Напомним, недавно российский диктатор Владимир Путин "предложил" расширить список условий применения ядерного оружия. В обновленной редакции ядерной доктрины агрессию против России со стороны любого неядерного государства, но с участием или поддержкой ядерного государства предлагается рассматривать как их совместное нападение на РФ.

Госсекретарь США Энтони Блинкен назвал ядерные угрозы Путина "безответственными".

Вчера глава МИД РФ Сергей Лавров, выступая на Генеральной Ассамблее ООН в Нью-Йорке, предостерег от "попыток победить в борьбе с ядерной державой".

Подробнее о том, что известно о ядерных угрозах Путина и как реагирует Украина, - в материале РБК-Украина.

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