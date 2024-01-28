КНДР випустила кілька крилатих ракет зі східного узбережжя

Північна Корея запустила кілька крилатих ракет зі свого східного узбережжя.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Yonhap.
Останнім часом Північна Корея часто почала проводити випробування крилатих ракет і запускати їх у бік сусідських держав. Занепокоєння висловили Японія та Південна Корея.
Раніше ми писали, що 25 січня, в КНДР заявили про випробування нової крилатої ракети.
За версією видання New York Times, США припустили ймовірність конфлікту між Південною Кореєю та КНДР у найближчі місяці
До речі, північнокорейський диктатор Кім Чен Ин готовий розпочати війну, але його стримує вигідний сценарій. Завдяки продажу ракет Росії у КНДР зросла економіка.
Також ми повідомляли, що КНДР запустила балістичну ракету у бік Японського моря, спричинивши стурбованість Японії.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.