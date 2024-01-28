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КНДР випустила кілька крилатих ракет зі східного узбережжя

Фото: КНДР випустила кілька ракет зі східного узбережжя (GettyImages)
Автор: Владислав Прийменко

Північна Корея запустила кілька крилатих ракет зі свого східного узбережжя.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Yonhap.

Провокації КНДР

Останнім часом Північна Корея часто почала проводити випробування крилатих ракет і запускати їх у бік сусідських держав. Занепокоєння висловили Японія та Південна Корея.

Раніше ми писали, що 25 січня, в КНДР заявили про випробування нової крилатої ракети.

За версією видання New York Times, США припустили ймовірність конфлікту між Південною Кореєю та КНДР у найближчі місяці

До речі, північнокорейський диктатор Кім Чен Ин готовий розпочати війну, але його стримує вигідний сценарій. Завдяки продажу ракет Росії у КНДР зросла економіка.

Також ми повідомляли, що КНДР запустила балістичну ракету у бік Японського моря, спричинивши стурбованість Японії.

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КНДР