КНДР випустила кілька крилатих ракет зі східного узбережжя

Провокації КНДР

Останнім часом Північна Корея часто почала проводити випробування крилатих ракет і запускати їх у бік сусідських держав. Занепокоєння висловили Японія та Південна Корея.

Раніше ми писали, що 25 січня, в КНДР заявили про випробування нової крилатої ракети.

За версією видання New York Times, США припустили ймовірність конфлікту між Південною Кореєю та КНДР у найближчі місяці

До речі, північнокорейський диктатор Кім Чен Ин готовий розпочати війну, але його стримує вигідний сценарій. Завдяки продажу ракет Росії у КНДР зросла економіка.

Також ми повідомляли, що КНДР запустила балістичну ракету у бік Японського моря, спричинивши стурбованість Японії.