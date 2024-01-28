КНДР выпустила несколько крылатых ракет с восточного побережья

Провокации КНДР

В последнее время, Северная Корея часто стала проводить испытания крылатых ракет и запускать их в сторону соседских государств. Обеспокоенность выразили Япония и Южная Корея.

Ранее мы писали, что 25 января, в КНДР заявили, об испытании новой крылатой ракеты.

По версии издания New York Times, США предположили вероятность конфликта между Южной Кореей и КНДР в ближайшие месяцы

К слову, северокорейский диктатор Ким Чен Ын готов начать войну, но его сдерживает выгодный сценарий. Благодаря продаже ракет России в КНДР выросла экономика.

Также мы сообщали, что КНДР запустила баллистическую ракету в сторону Японского моря, вызвав обеспокоенность Японии.