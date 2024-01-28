КНДР выпустила несколько крылатых ракет с восточного побережья

Северная Корея запустила несколько крылатых ракет со своего восточного побережья.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Yonhap.
В последнее время, Северная Корея часто стала проводить испытания крылатых ракет и запускать их в сторону соседских государств. Обеспокоенность выразили Япония и Южная Корея.
Ранее мы писали, что 25 января, в КНДР заявили, об испытании новой крылатой ракеты.
По версии издания New York Times, США предположили вероятность конфликта между Южной Кореей и КНДР в ближайшие месяцы
К слову, северокорейский диктатор Ким Чен Ын готов начать войну, но его сдерживает выгодный сценарий. Благодаря продаже ракет России в КНДР выросла экономика.
Также мы сообщали, что КНДР запустила баллистическую ракету в сторону Японского моря, вызвав обеспокоенность Японии.
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