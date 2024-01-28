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КНДР выпустила несколько крылатых ракет с восточного побережья

Пхеньян, Воскресенье 28 января 2024 04:26
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КНДР выпустила несколько крылатых ракет с восточного побережья Фото: КНДР выпустила несколько ракет с восточного побережья (GettyImages)
Автор: Владислав Прийменко

Северная Корея запустила несколько крылатых ракет со своего восточного побережья.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Yonhap.

Объединенный комитет начальников штабов (JCS) сообщил, что запуск корабля Севера состоялся около 8 часов утра в водах порта Синпо, но не уточнил, сославшись на продолжающийся анализ.

"Укрепляя наш мониторинг и бдительность, наши военные тесно координируют свои действия с Соединенными Штатами, чтобы отслеживать дополнительные признаки провокаций Северной Кореи", - говорится в текстовом сообщении южнокорейских военных отправленным журналистам.

Это второй запуск крылатой ракеты КНДР в этом году после того, как в среду она провела испытания стратегических крылатых ракет под названием Pulhwasal-3-31 в направлении Желтого моря.

Провокации КНДР

В последнее время, Северная Корея часто стала проводить испытания крылатых ракет и запускать их в сторону соседских государств. Обеспокоенность выразили Япония и Южная Корея.

Ранее мы писали, что 25 января, в КНДР заявили, об испытании новой крылатой ракеты.

По версии издания New York Times, США предположили вероятность конфликта между Южной Кореей и КНДР в ближайшие месяцы

К слову, северокорейский диктатор Ким Чен Ын готов начать войну, но его сдерживает выгодный сценарий. Благодаря продаже ракет России в КНДР выросла экономика.

Также мы сообщали, что КНДР запустила баллистическую ракету в сторону Японского моря, вызвав обеспокоенность Японии.

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