КНДР выпустила несколько крылатых ракет с восточного побережья
Северная Корея запустила несколько крылатых ракет со своего восточного побережья.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Yonhap.
Объединенный комитет начальников штабов (JCS) сообщил, что запуск корабля Севера состоялся около 8 часов утра в водах порта Синпо, но не уточнил, сославшись на продолжающийся анализ.
"Укрепляя наш мониторинг и бдительность, наши военные тесно координируют свои действия с Соединенными Штатами, чтобы отслеживать дополнительные признаки провокаций Северной Кореи", - говорится в текстовом сообщении южнокорейских военных отправленным журналистам.
Это второй запуск крылатой ракеты КНДР в этом году после того, как в среду она провела испытания стратегических крылатых ракет под названием Pulhwasal-3-31 в направлении Желтого моря.
Провокации КНДР
В последнее время, Северная Корея часто стала проводить испытания крылатых ракет и запускать их в сторону соседских государств. Обеспокоенность выразили Япония и Южная Корея.
Ранее мы писали, что 25 января, в КНДР заявили, об испытании новой крылатой ракеты.
По версии издания New York Times, США предположили вероятность конфликта между Южной Кореей и КНДР в ближайшие месяцы
К слову, северокорейский диктатор Ким Чен Ын готов начать войну, но его сдерживает выгодный сценарий. Благодаря продаже ракет России в КНДР выросла экономика.
Также мы сообщали, что КНДР запустила баллистическую ракету в сторону Японского моря, вызвав обеспокоенность Японии.
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