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КНДР випробувала новий есмінець зі стратегічними крилатими ракетами

10:00 05.07.2026 Нд
1 хв
Кім Чен Ин спостерігав за запуском ракет
aimg Тетяна Степанова
КНДР випробувала новий есмінець зі стратегічними крилатими ракетами Фото: лідер КНДР Кім Чен Ин (Getty Images)
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Північна Корея провела випробування бойової системи есмінця "Кан Геон" зі стратегічними крилатими ракетами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посилання на Центральне інформаційне агентство КНДР.

Зазначається, що лідер КНДР Кім Чен Ин особисто відвідав випробування бойової системи нового есмінця "Кан Геон".

Під час тестів військові запустили крилаті ракети, а також перевірили корабельну артилерію, системи радіоелектронної боротьби та виявлення цілей.

Після випробувань Кім Чен Ин доручив завершити всі перевірки й включити корабель до складу ВМС КНДР протягом двох місяців.

Фото: КНДР випробувала новий есмінець зі стратегічними крилатими ракетами (північнокорейські ЗМІ)

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що Північна Корея офіційно ввела до складу свого флоту новий потужний есмінець "Чхве Хьон" водозміщенням 5000 тонн. Лідер країни Кім Чен Ин назвав цей корабель символом перетворення ВМС на стратегічну ядерну силу.

Раніше лідер КНДР Кім Чен Ин відвідав новий завод з виробництва ядерних матеріалів та наказав нарощувати ядерний потенціал країни "експоненціальними темпами".

Також КНДР провела випробування нової системи запуску багатоцільових легких ракет та системи тактичних крилатих ракет залпового вогню на базі штучного інтелекту.

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