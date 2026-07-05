КНДР випробувала новий есмінець зі стратегічними крилатими ракетами

Про це повідомляє РБК-Україна з посилання на Центральне інформаційне агентство КНДР .

Після випробувань Кім Чен Ин доручив завершити всі перевірки й включити корабель до складу ВМС КНДР протягом двох місяців.

Під час тестів військові запустили крилаті ракети, а також перевірили корабельну артилерію, системи радіоелектронної боротьби та виявлення цілей.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що Північна Корея офіційно ввела до складу свого флоту новий потужний есмінець "Чхве Хьон" водозміщенням 5000 тонн. Лідер країни Кім Чен Ин назвав цей корабель символом перетворення ВМС на стратегічну ядерну силу.

Раніше лідер КНДР Кім Чен Ин відвідав новий завод з виробництва ядерних матеріалів та наказав нарощувати ядерний потенціал країни "експоненціальними темпами".

Також КНДР провела випробування нової системи запуску багатоцільових легких ракет та системи тактичних крилатих ракет залпового вогню на базі штучного інтелекту.