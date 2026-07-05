КНДР опробовала новый эсминец со стратегическими крылатыми ракетами

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центральное информационное агентство КНДР .

После испытаний Ким Чен Ын поручил завершить все проверки и включить корабль в состав ВМС КНДР в течение двух месяцев.

В ходе тестов военные запустили крылатые ракеты, а также проверили корабельную артиллерию, системы радиоэлектронной борьбы и обнаружение целей.

Напомним, ранее мы сообщали, что Северная Корея официально ввела в состав своего флота новый мощный эсминец "Чхве Хьон" водосмещением 5000 тонн. Лидер страны Ким Чен Ын назвал этот корабль символом превращения ВМС в стратегическую ядерную силу.

Ранее лидер КНДР Ким Чен Ын посетил новый завод по производству ядерных материалов и приказал наращивать ядерный потенциал страны "экспоненциальными темпами".

КНДР также провела испытания новой системы запуска многоцелевых легких ракет и системы тактических крылатых ракет залпового огня на базе искусственного интеллекта.