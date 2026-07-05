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КНДР опробовала новый эсминец со стратегическими крылатыми ракетами

10:00 05.07.2026 Вс
1 мин
Ким Чен Ын наблюдал за запуском ракет
aimg Татьяна Степанова
КНДР опробовала новый эсминец со стратегическими крылатыми ракетами Фото: лидер КНДР Ким Чен Ын (Getty Images)
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Северная Корея провела испытания боевой системы эсминца "Кан Геон" со стратегическими крылатыми ракетами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центральное информационное агентство КНДР.

Отмечается, что лидер КНДР Ким Чен Ин лично посетил испытания боевой системы нового эсминца "Кан Геон".

В ходе тестов военные запустили крылатые ракеты, а также проверили корабельную артиллерию, системы радиоэлектронной борьбы и обнаружение целей.

После испытаний Ким Чен Ын поручил завершить все проверки и включить корабль в состав ВМС КНДР в течение двух месяцев.

Фото: КНДР опробовала новый эсминец со стратегическими крылатыми ракетами (северокорейские СМИ)

Напомним, ранее мы сообщали, что Северная Корея официально ввела в состав своего флота новый мощный эсминец "Чхве Хьон" водосмещением 5000 тонн. Лидер страны Ким Чен Ын назвал этот корабль символом превращения ВМС в стратегическую ядерную силу.

Ранее лидер КНДР Ким Чен Ын посетил новый завод по производству ядерных материалов и приказал наращивать ядерный потенциал страны "экспоненциальными темпами".

КНДР также провела испытания новой системы запуска многоцелевых легких ракет и системы тактических крылатых ракет залпового огня на базе искусственного интеллекта.

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