Північна Корея ввела в стрій есмінець із ядерною зброєю

Північна Корея офіційно ввела до складу свого флоту новий потужний есмінець "Чхве Хьон" водозміщенням 5000 тонн. Лідер країни Кім Чен Ин назвав цей корабель символом перетворення ВМС на стратегічну ядерну силу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Independent .

Урочиста церемонія відбулася у західному порту Нампхо. Кім Чен Ин прибув туди особисто, адже для Пхеньяна це великий крок у посиленні морського домінування в регіоні, зазначає видання.

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Есмінець "Чхве Хьон" показали у квітні 2025 року. Відтоді тривали випробування. Корабель отримав сучасне озброєння, що дозволяє завдавати превентивних ударів.

Есмінець оснастили цілим арсеналом:

Зенітні системи для захисту від літаків.

Протикорабельна зброя великого калібру.

Балістичні ракети.

Крилаті ракети, що можуть нести ядерні боєголовки.

Це робить судно універсальною платформою, яка може атакувати як порти, так і ворожі авіаносці.

Російський слід

Створення такого великого судна викликало питання. Фахівці вважають, що КНДР не впоралася б сама, тому, ймовірно, допомогла Росія. Військові зв'язки Москви та Пхеньяна зміцнюються.