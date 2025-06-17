КНДР відправить тисячі "саперів та будівельників" до Курської області Росії

Військове співробітництво Росії та КНДР

У червні 2024-го диктатор Володимир Путін та Кім Чен Ин підписали у Пхеньяні договір про "стратегічне партнерство". Документ передбачає надання взаємодопомоги в разі "агресії" проти однієї з двох країн.

Після цього стало відомо, що КНДР направляє своїх військових до Росії для проходження там військової підготовки.

У квітні 2025-го країна-терорист визнала, що північнокорейські військові воюють проти України. Це сталося після того, як українські військові взяли в полон кількох військових у Курській області.

Крім цього КНДР допомагала Росії зі зброєю та ракетами.

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