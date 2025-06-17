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КНДР отправит тысячи "саперов и строителей" в Курскую область России

Фото: Сергей Шойгу, секретарь Совета безопасности России (kremlin.ru)
Автор: Сергей Пышкин

Российская Федерация (РФ) договорилась с Корейской Народно-Демократической Республикой (КНДР) об отправке северокорейских "саперов и строителей" для якобы участия в восстановлении Курской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на секретаря Совета безопасности России Сергея Шойгу, которого цитирует "Интерфакс".

По словам Шойгу, диктатором Ким Чен Ыном "принято решение направить в Россию одну тысячу саперов для разминирования российской‍‍‍‍‍‍и территории, а также пятьпять тысяч военных строителей для восстановления разрушенных инфраструктурных объектов".

Он добавил, что во время переговоров стороны договорились о содействии КНДР в восстановлении Курской области.

 

Военное сотрудничество России и КНДР

В июне 2024-го диктатор Владимир Путин и Ким Чен Ын подписали в Пхеньяне договор о "стратегическом партнерстве". Документ предусматривает оказание взаимопомощи в случае "агрессии" против одной из двух стран.

После этого стало известно, что КНДР направляет своих военных в Россию для прохождения там военной подготовки.

В апреле 2025-го страна-террорист признала, что северокорейские военные воюют против Украины. Это произошло после того, как украинские военные взяли в плен нескольких военных в Курской области.

Кроме этого КНДР помогала России с оружием и ракетами.

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