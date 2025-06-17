КНДР відправить тисячі "саперів та будівельників" до Курської області Росії

Російська Федерація (РФ) домовилась з Корейською Народно-Демократичною Республікою (КНДР) про відправку північнокорейських "саперів і будівельників" для нібито участі у відновленні Курської області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на секретаря Ради безпеки Росії Сергія Шойгу, якого цитує "Интерфакс".

Він додав, що під час переговорів сторони домовились про сприяння КНДР у відновленні Курської області.

За словами Шойгу, диктатором Кім Чен Ином "прийнято рішення направити до Росії одну тисячу саперів для розмінування російсько‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​ї території, а також п'ять тисяч військових будівельників для відновлення зруйнованих інфраструктурних об'єктів".

Військове співробітництво Росії та КНДР

У червні 2024-го диктатор Володимир Путін та Кім Чен Ин підписали у Пхеньяні договір про "стратегічне партнерство". Документ передбачає надання взаємодопомоги в разі "агресії" проти однієї з двох країн.

Після цього стало відомо, що КНДР направляє своїх військових до Росії для проходження там військової підготовки.

У квітні 2025-го країна-терорист визнала, що північнокорейські військові воюють проти України. Це сталося після того, як українські військові взяли в полон кількох військових у Курській області.

Крім цього КНДР допомагала Росії зі зброєю та ракетами.

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