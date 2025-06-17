ua en ru
Вт, 17 июня Новини Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

КНДР отправит тысячи "саперов и строителей" в Курскую область России

Вторник 17 июня 2025 14:45
UA EN RU
КНДР отправит тысячи "саперов и строителей" в Курскую область России Фото: Сергей Шойгу, секретарь Совета безопасности России (kremlin.ru)
Автор: Сергей Пышкин

Российская Федерация (РФ) договорилась с Корейской Народно-Демократической Республикой (КНДР) об отправке северокорейских "саперов и строителей" для якобы участия в восстановлении Курской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на секретаря Совета безопасности России Сергея Шойгу, которого цитирует "Интерфакс".

По словам Шойгу, диктатором Ким Чен Ыном "принято решение направить в Россию одну тысячу саперов для разминирования российской‍‍‍‍‍‍и территории, а также пятьпять тысяч военных строителей для восстановления разрушенных инфраструктурных объектов".

Он добавил, что во время переговоров стороны договорились о содействии КНДР в восстановлении Курской области.

Военное сотрудничество России и КНДР

В июне 2024-го диктатор Владимир Путин и Ким Чен Ын подписали в Пхеньяне договор о "стратегическом партнерстве". Документ предусматривает оказание взаимопомощи в случае "агрессии" против одной из двух стран.

После этого стало известно, что КНДР направляет своих военных в Россию для прохождения там военной подготовки.

В апреле 2025-го страна-террорист признала, что северокорейские военные воюют против Украины. Это произошло после того, как украинские военные взяли в плен нескольких военных в Курской области.

Кроме этого КНДР помогала России с оружием и ракетами.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Сергей Шойгу КНДР Российская Федерация Курская область
Новости
Люди под завалами и работа авиации: все о последствиях атаки РФ по районам Киева
Люди под завалами и работа авиации: все о последствиях атаки РФ по районам Киева
Аналитика
Семеро против Трампа. Чего Украине ждать от саммита G7 в Канаде
Роман Коткорреспондент РБК-Украина Семеро против Трампа. Чего Украине ждать от саммита G7 в Канаде