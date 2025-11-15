КНДР вичерпала запаси снарядів для Путіна: в хід пішло те, що потребує ремонту

КНДР скоротила обсяги постачання до Росії

Мільйони артилерійських снарядів з КНДР допомогли Росії підтримувати темп стрільби на фронті у 2024 році, але цього року кількість постачання скоротилась більш ніж удвічі.

Причина скорочення постачання, як каже Скібіцький - Пхеньян вичерпав запаси снарядів для РФ. Він також назвав обсяг боєприпасів, який Північна Корея відправила Москві з 2023 року - йдеться про 6,5 мільйона артилерійських снарядів.

Заступник голови ГУР МО стверджує: у вересні цього року не було зафіксовано жодних поставок снарядів до Росії з КНДР, але деякі відправили в жовтні. Однак близько половини боєприпасів за останній місяць виявились настільки старими, що їх потрібно було відправити на заводи в РФ для вдосконалення.

Пхеньян запустив масове виробництво FPV-дронів

Скібіцький також додав, що Північна Корея на своїй території розпочала масове виробництво FPV-дронів, а також більших бойових безпілотників середньої дальності, хоча масштаби не уточнив.

"Вони навчаються, вони вивчають свій досвід (у цій війні), щоб розширити виробництво на власній території", - сказав він.

Reuters нагадує, як тисячі північнокорейських військових минулого року воювали разом із росіянами в Курській області після вторгнення України, щоб спробувати послабити тиск на свої сили в інших місцях та створити важелі впливу в мирних переговорах.

Північна Корея визнала свою участь у подіях в Україні, стверджуючи, що її роль "допомагає зберегти мир у світі перед обличчям агресії Заходу". Однак КНДР не надала жодних подробиць і не відповіла на запити про коментарі щодо своєї участі.