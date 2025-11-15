КНДР вичерпала запаси снарядів для Путіна: в хід пішло те, що потребує ремонту

Північна Корея вичерпала свої запаси снарядів для постачання Москві, про що свідчить статистика за останній період. При цьому Пхеньян запустив масове виробництво FPV-дронів.
Про це заявив заступник начальника ГУР МО Вадим Скібіцький, передає РБК-Україна з посиланням на Reuters.
Мільйони артилерійських снарядів з КНДР допомогли Росії підтримувати темп стрільби на фронті у 2024 році, але цього року кількість постачання скоротилась більш ніж удвічі.
Причина скорочення постачання, як каже Скібіцький - Пхеньян вичерпав запаси снарядів для РФ. Він також назвав обсяг боєприпасів, який Північна Корея відправила Москві з 2023 року - йдеться про 6,5 мільйона артилерійських снарядів.
Заступник голови ГУР МО стверджує: у вересні цього року не було зафіксовано жодних поставок снарядів до Росії з КНДР, але деякі відправили в жовтні. Однак близько половини боєприпасів за останній місяць виявились настільки старими, що їх потрібно було відправити на заводи в РФ для вдосконалення.
Скібіцький також додав, що Північна Корея на своїй території розпочала масове виробництво FPV-дронів, а також більших бойових безпілотників середньої дальності, хоча масштаби не уточнив.
"Вони навчаються, вони вивчають свій досвід (у цій війні), щоб розширити виробництво на власній території", - сказав він.
Reuters нагадує, як тисячі північнокорейських військових минулого року воювали разом із росіянами в Курській області після вторгнення України, щоб спробувати послабити тиск на свої сили в інших місцях та створити важелі впливу в мирних переговорах.
Північна Корея визнала свою участь у подіях в Україні, стверджуючи, що її роль "допомагає зберегти мир у світі перед обличчям агресії Заходу". Однак КНДР не надала жодних подробиць і не відповіла на запити про коментарі щодо своєї участі.
Нагадаємо, сьогодні головне управління розвідки Міноборони України влаштувало диверсію на Транссибірській магістралі та завадило постачанню зброї КНДР до Росії.
Окрім того, відомо, що Росія планує "імпортувати" 12 тисяч робітників із КНДР для збирання "Шахедів". Як вже зазначалось, північнокорейські солдати воюють на боці РФ на фронті з Україною.