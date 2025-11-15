КНДР исчерпала запасы снарядов для Путина: в ход пошло то, что нуждается в ремонте

КНДР сократила объемы поставок в Россию

Миллионы артиллерийских снарядов из КНДР помогли России поддерживать темп стрельбы на фронте в 2024 году, но в этом году количество поставок сократилось более чем вдвое.

Причина сокращения поставок, как говорит Скибицкий - Пхеньян исчерпал запасы снарядов для РФ. Он также назвал объем боеприпасов, который Северная Корея отправила Москве с 2023 года - речь идет о 6,5 миллиона артиллерийских снарядов.

Замглавы ГУР МО утверждает: в сентябре этого года не было зафиксировано никаких поставок снарядов в Россию из КНДР, но некоторые отправили в октябре. Однако около половины боеприпасов за последний месяц оказались настолько старыми, что их нужно было отправить на заводы в РФ для усовершенствования.

Пхеньян запустил массовое производство FPV-дронов

Скибицкий также добавил, что Северная Корея на своей территории начала массовое производство FPV-дронов, а также более крупных боевых беспилотников средней дальности, хотя масштабы не уточнил.

"Они учатся, они изучают свой опыт (в этой войне), чтобы расширить производство на собственной территории", - сказал он.

Reuters напоминает, как тысячи северокорейских военных в прошлом году воевали вместе с россиянами в Курской области после вторжения Украины, чтобы попытаться ослабить давление на свои силы в других местах и создать рычаги влияния в мирных переговорах.

Северная Корея признала свое участие в событиях в Украине, утверждая, что ее роль "помогает сохранить мир в мире перед лицом агрессии Запада". Однако КНДР не предоставила никаких подробностей и не ответила на запросы о комментариях относительно своего участия.