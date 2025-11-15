ua en ru
Сб, 15 листопада Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Енергоатом Графіки відключення світла Мирні переговори Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » У світі

КНДР вичерпала запаси снарядів для Путіна: в хід пішло те, що потребує ремонту

Субота 15 листопада 2025 00:14
UA EN RU
КНДР вичерпала запаси снарядів для Путіна: в хід пішло те, що потребує ремонту Фото: диктатори КНДР та Росії Кім Чен Ин та Володимир Путін (Getty Images)
Автор: Маловічко Юлія

Північна Корея вичерпала свої запаси снарядів для постачання Москві, про що свідчить статистика за останній період. При цьому Пхеньян запустив масове виробництво FPV-дронів.

Про це заявив заступник начальника ГУР МО Вадим Скібіцький, передає РБК-Україна з посиланням на Reuters.

КНДР скоротила обсяги постачання до Росії

Мільйони артилерійських снарядів з КНДР допомогли Росії підтримувати темп стрільби на фронті у 2024 році, але цього року кількість постачання скоротилась більш ніж удвічі.

Причина скорочення постачання, як каже Скібіцький - Пхеньян вичерпав запаси снарядів для РФ. Він також назвав обсяг боєприпасів, який Північна Корея відправила Москві з 2023 року - йдеться про 6,5 мільйона артилерійських снарядів.

Заступник голови ГУР МО стверджує: у вересні цього року не було зафіксовано жодних поставок снарядів до Росії з КНДР, але деякі відправили в жовтні. Однак близько половини боєприпасів за останній місяць виявились настільки старими, що їх потрібно було відправити на заводи в РФ для вдосконалення.

Пхеньян запустив масове виробництво FPV-дронів

Скібіцький також додав, що Північна Корея на своїй території розпочала масове виробництво FPV-дронів, а також більших бойових безпілотників середньої дальності, хоча масштаби не уточнив.

"Вони навчаються, вони вивчають свій досвід (у цій війні), щоб розширити виробництво на власній території", - сказав він.

Reuters нагадує, як тисячі північнокорейських військових минулого року воювали разом із росіянами в Курській області після вторгнення України, щоб спробувати послабити тиск на свої сили в інших місцях та створити важелі впливу в мирних переговорах.

Північна Корея визнала свою участь у подіях в Україні, стверджуючи, що її роль "допомагає зберегти мир у світі перед обличчям агресії Заходу". Однак КНДР не надала жодних подробиць і не відповіла на запити про коментарі щодо своєї участі.

Нагадаємо, сьогодні головне управління розвідки Міноборони України влаштувало диверсію на Транссибірській магістралі та завадило постачанню зброї КНДР до Росії.

Окрім того, відомо, що Росія планує "імпортувати" 12 тисяч робітників із КНДР для збирання "Шахедів". Як вже зазначалось, північнокорейські солдати воюють на боці РФ на фронті з Україною.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація КНДР
Новини
По 50 тисяч гривень за народження дитини: Зеленський підписав закон
По 50 тисяч гривень за народження дитини: Зеленський підписав закон
Аналітика
Поганий вибір. Як влада реагує на скандал із "плівками Міндіча" і до чого це призведе
Мілан Лєлічкерівник рубрик Політика та Світ Поганий вибір. Як влада реагує на скандал із "плівками Міндіча" і до чого це призведе