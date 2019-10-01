КНДР и США договорились о проведении переговоров

США и Северная Корея (КНДР) договорились о проведении переговоров на рабочем уровне. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Согласно заявлению вице-министра иностранных дел КНДР Чхо Сон Хуэя, переговоры между странами должны пройти 5 октября. Сообщается, что две страны договорились о предварительном контакте 4 октября, после чего начнутся рабочие переговоры.

"Северная Корея и США договорились провести переговоры на рабочем уровне 5 октября", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что по данным южнокорейской разведки переговоры о сокращении арсеналов ядерного оружия (денуклеаризации) КНДР между США и Северной Кореей могут пройти в первой половине октября.

Позже Министерство иностранных дел КНДР заявило, что встреча Трампа и Ким Чен Ына может не состояться. По словам МИД, США ничего не сделали для реализации совместных заявлений, а, напротив, возобновили совместные учения с Южной Кореей.

Также РБК-Украина сообщало, что по словам бывшего советника Трампа по нацбезопасности Джона Болтона, Северная Корея не откажется от ядерного оружия.



