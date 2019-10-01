КНДР і США домовилися про проведення переговорів

США і Північна Корея (КНДР) домовилися про проведення переговорів на робочому рівні. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Згідно із заявою віце-міністра закордонних справ КНДР Чхо Сон Хуэя, переговори між країнами повинні пройти 5 жовтня. Повідомляється, що дві країни домовилися про попереднє контакті 4 жовтня, після чого розпочнуться робочі переговори.

"Північна Корея і США домовилися провести переговори на робочому рівні 5 жовтня", - йдеться в повідомленні.

Раніше повідомлялося, що за даними південнокорейської розвідки переговори про скорочення арсеналів ядерної зброї (денуклеаризації) КНДР між США та Північною Кореєю можуть пройти у першій половині жовтня.

Пізніше Міністерство закордонних справ КНДР заявило, що зустріч Трампа та Кім Чен Ина може не відбутися. За словами МЗС, США нічого не зробили для реалізації спільних заяв, а, навпаки, відновили спільні навчання з Південною Кореєю.

Також РБК-Україна повідомляло, що, за словами колишнього радника Трампа з нацбезпеки Джона Болтона, Північна Корея не відмовиться від ядерної зброї.