МИД КНДР усомнился в возможности встречи Трампа и Ким Чен Ына

Фото: Ким Чен Ын и Дональд Трамп (whitehouse.gov)

Советник МИД отметил, что политики в Вашингтоне одержимы утверждением "ядерное разоружение-прежде всего"

Советник МИД Северной Кореи Ким Ке Гван усомнился в возможности встречи президента США Дональда Трампа и Ким Чен Ына, лидера Северной Кореи. Об этом сообщают севернокорейские СМИ.

Он напомнил о предидущей встрече Трампа и Ким Чен Ына. По его словам, после встречи никаких практических последующих мер по реализации вопросов, согласованных на переговорах принято не было.

"Однако никаких практических последующих мер по реализации вопросов, согласованных на переговорах на высшем уровне, принято не было, что отбрасывает тень на возможность проведения будущих переговоров на высшем уровне", - добавил он.

По его мнению, именно США ничего не сделали для реализации совместных заявлений, а, напротив, возобновили совместные учения с Южной Кореей, которые Трамп лично обещал приостановить.

Советник МИД отметил, что политики в Вашингтоне одержимы утверждением "ядерное разоружение-прежде всего". Они считают, что КНДР может "получить доступ к светлому будущему" только после отказа от ядерного оружия.

"Это заставляет меня усомниться в возможности нового прорыва в отношениях между КНДР и США", - заявил Ким Ке Гван.

Напомним, Ким Чен Ын пригласил президента США Дональда Трампа посетить Пхеньян.

Ранее Дональд Трамп заявил, что планирует встретиться с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном до конца 2019 года.