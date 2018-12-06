КНДР сооружает новый объект возле ракетной базы

Фото: Ким Чен Ын (kcna.kp)

По данным исследователей, строительство подземного объекта осуществлялось на протяжении 2017 и минимум до августа 2018 года

КНДР сооружает новый объект в 11 километрах от ракетной базы на севере страны. Об этом заявили исследователи из Миддлберийского института международных исследований в Монтерее, сообщает РБК-Украина, ссылаясь на CNN.

Исследователи пришли к такому выводу на основе анализа спутниковых снимков, которые показывают, что база остается активной. Кроме того, за прошлый год Северная Корея существенно расширила объект, который, по всей видимости, является еще одной ракетной базой. Но пока неизвестно связаны ли оба сооружения друг с другом.

Спутниковых снимки (cnn.com)

По данным исследователей, строительство подземного объекта осуществлялось на протяжении 2017 и минимум до августа 2018 года.

"Строительство на данном участке было продолжено и после сингапурского саммита", - отметил аналитик института Джеффри Льюис.

Ранее лидер Северной Кореи Ким Чен Ын заявил, что допустит международных инспекторов к главному ядерному полигону страны.

РБК-Украина писало, что Ким Чен Ын проинспектировал испытания недавно разработанного высокотехнологичного оружия.

Добавим, президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп, вероятно, встретится с лидером КНДР Ким Чен Ыном в следующем году. Обсуждение места и времени еще продолжается.

Также Ким Чен Ын заявил, что заинтересован в тесной работе с президентом США Дональдом Трампом.