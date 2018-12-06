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КНДР споруджує новий об'єкт біля ракетної бази

Новини » Політика    06.12.2018 - 16:07
КНДР споруджує новий об'єкт біля ракетної бази
Фото: Кім Чен Ин (kcna.kp)

За даними дослідників, будівництво підземного об'єкта здійснювалося протягом 2017 і мінімум до серпня 2018 року

КНДР споруджує новий об'єкт в 11 кілометрах від ракетної бази на півночі країни. Про це заявили дослідники з Миддлберийского інституту міжнародних досліджень в Монтереї, повідомляє РБК-Україна, посилаючись на CNN.

Дослідники прийшли до такого висновку на основі аналізу супутникових знімків, які показують, що база залишається активною. Крім того, за минулий рік Північна Корея істотно розширила об'єкт, який, по всій видимості, є ще однією ракетною базою. Але поки невідомо, чи пов'язані обидва споруди один з одним.

КНДР споруджує новий об'єкт біля ракетної базиСупутникові знімки (cnn.com)

За даними дослідників, будівництво підземного об'єкта здійснювалося протягом 2017 і мінімум до серпня 2018 року.

"Будівництво на даній ділянці було продовжено і після сінгапурського саміту", - зазначив аналітик інституту Джеффрі Льюїс.

Раніше лідер Північної Кореї Кім Чен Ин заявив, що допустить міжнародних інспекторів до головного ядерного полігону країни.

РБК-Україна писало, що Кім Чен Ин проінспектував випробування нещодавно розробленої високотехнологічної зброї.

Додамо, президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп, ймовірно, зустрінеться з лідером КНДР Кім Чен Ином в наступному році. Обговорення місця і часу ще триває.

Також Кім Чен Ин заявив, що зацікавлений в тісній роботі з президентом США Дональдом Трампом.

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