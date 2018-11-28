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Ким Чен Ын готов пустить инспекторов к главному ядерному полигону

Новости » Политика    28.11.2018 - 11:04
Ким Чен Ын готов пустить инспекторов к главному ядерному полигону
Фото: ким Чен Ын (kcna.kp)

Президент Южной Кореи передал эти слова президенту США Дональду Трампу

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын заявил, что допустит международных инспекторов к главному ядерному полигону страны. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Yonhap.

Как отмечает источник издания, президент Южной Кореи передал эти слова президенту США Дональду Трампу, когда оба лидера встретились позже в сентябре в Нью-Йорке.

"Мне известно, что лидер Ким Чен Ын сказал президенту Южной Кореи Муж Чжэ Ину во время саммита в сентябре, что если США будут предпринимать соответствующие шаги, то он не только будет готов закрыть ядерный полигон в Йонбене, но и позволит его проверить (инспекторам, - ред.)", - сказал собеседник.

Отметим, президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп, вероятно, встретится с лидером КНДР Ким Чен Ыном в следующем году. Обсуждение места и времени еще продолжается.

Ранее Ким Чен Ын заявил, что заинтересован в тесной работе с президентом США Дональдом Трампом.

Также Трамп в октябре заявил, что его вторая встреча с лидером КНДР Ким Чен Ыном состоится после промежуточных выборов в Конгресс.

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