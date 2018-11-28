Ким Чен Ын готов пустить инспекторов к главному ядерному полигону

Президент Южной Кореи передал эти слова президенту США Дональду Трампу
Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын заявил, что допустит международных инспекторов к главному ядерному полигону страны. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Yonhap.
Как отмечает источник издания, президент Южной Кореи передал эти слова президенту США Дональду Трампу, когда оба лидера встретились позже в сентябре в Нью-Йорке.
"Мне известно, что лидер Ким Чен Ын сказал президенту Южной Кореи Муж Чжэ Ину во время саммита в сентябре, что если США будут предпринимать соответствующие шаги, то он не только будет готов закрыть ядерный полигон в Йонбене, но и позволит его проверить (инспекторам, - ред.)", - сказал собеседник.
Отметим, президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп, вероятно, встретится с лидером КНДР Ким Чен Ыном в следующем году. Обсуждение места и времени еще продолжается.
Ранее Ким Чен Ын заявил, что заинтересован в тесной работе с президентом США Дональдом Трампом.
Также Трамп в октябре заявил, что его вторая встреча с лидером КНДР Ким Чен Ыном состоится после промежуточных выборов в Конгресс.