КНДР испытала новое оружие

В КНДР провели новое испытание оружия
Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын проинспектировал испытания недавно разработанного высокотехнологичного оружия. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Yonhap.
Корейская Центральная радиовещательная станция сообщила, что Ким Чен Ын посетил испытательный полигон в Национальном институте обороны и проинспектировал испытание неуказанного нового тактического оружия.
"Современное оружие, которое давно разрабатывалось под активным руководством нашей партии, предназначенное для того, чтобы полностью защитить нашу территорию и значительно улучшить боевую мощь нашей народной армии", - говорится в сообщении.
Отмечено, что испытания были успешными.
Напомним, ранее сообщалось, что Северная и Южная Корея вместе с командованием ООН договорились отвести оружие от границы.
Кроме того, второй саммит президента США Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына запланирован на январь 2019 года. До этого северокорейская сторона отметила, что заинтересована в тесной работе с Белым домом.