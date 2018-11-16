КНДР испытала новое оружие

Фото: Ким Чен Ын (KCNA)

В КНДР провели новое испытание оружия

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын проинспектировал испытания недавно разработанного высокотехнологичного оружия. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Yonhap.

Корейская Центральная радиовещательная станция сообщила, что Ким Чен Ын посетил испытательный полигон в Национальном институте обороны и проинспектировал испытание неуказанного нового тактического оружия.

"Современное оружие, которое давно разрабатывалось под активным руководством нашей партии, предназначенное для того, чтобы полностью защитить нашу территорию и значительно улучшить боевую мощь нашей народной армии", - говорится в сообщении.

Отмечено, что испытания были успешными.

Напомним, ранее сообщалось, что Северная и Южная Корея вместе с командованием ООН договорились отвести оружие от границы.

Кроме того, второй саммит президента США Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына запланирован на январь 2019 года. До этого северокорейская сторона отметила, что заинтересована в тесной работе с Белым домом.