В КНДР сообщили о новом успешном испытании на ракетном полигоне

Власти Северной Кореи (КНДР) заявили об успешном испытании, проведенном на западном ракетном полигоне Сохэ. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на северокорейское государственное агентство ЦТАК.

В сообщении, размещенном ЦТАК, говорится о том, что Пхеньян вечером 13 декабря провел успешные испытания на полигоне Сохэ в рамках укрепления стратегического ядерного сдерживания страны.

Однако в агентстве не уточнили, что именно испытывали северокорейские военные на ракетном полигоне Сохэ.

Напомним, 7 декабря на северокорейском полигоне Сохэ состоялось еще одно успешное испытание. Тогда в Пхеньяне заявили, что совершили успешное "очень значительное" испытание на ракетном полигоне, результаты которого в ближайшее время повлияют на очередную смену стратегического статуса КНДР.

Кроме того, в Соединенных Штатах Америки заявили о готовности проявить гибкость в переговорах с КНДР по денуклеаризации Корейского полуострова. На ближайшем заседание Совета безопасности ООН американская делегация продемонстрирует более мягкую позицию в отношении ядерных и ракетных программ Пхеньяна.

Также РБК-Украина писало что спутник американской компании Planet Labs зафиксировал активность на северокорейском ракетном полигоне Сохэ. На полигоне был замечен большой контейнер вблизи площадки для испытания ракетных двигателей, которого не было там днем раньше.