У КНДР повідомили про нове успішне випробування на ракетному полігоні

Влада Північної Кореї (КНДР) заявила про успішне випробування, проведене на західному ракетному полігоні Сохе. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на північнокорейське державне агентство ЦТАК.

У повідомленні, розміщеному ЦТАК, йдеться про те, що Пхеньян ввечері 13 грудня провів успішні випробування на полігоні Сохе у рамках зміцнення стратегічного ядерного стримування країни.

Однак у агентстві не уточнили, що саме випробовували північнокорейські військові на ракетному полігоні Сохе.

Нагадаємо, 7 грудня на північнокорейському полігоні Сохе відбулося ще одне успішне випробування. Тоді у Пхеньяні заявили, що здійснили успішне "дуже значне" випробування на ракетному полігоні, результати якого найближчим часом вплинуть на чергову зміну стратегічного статусу КНДР.

Крім того, у Сполучених Штатах Америки заявили про готовність проявити гнучкість у переговорах з КНДР щодо денуклеаризації Корейського півострову. На найближчому засідання Ради безпеки ООН американська делегація продемонструє більш м'яку позицію щодо ядерних і ракетних програм Пхеньяну.

Також РБК-Україна писало що супутник американської компанії Planet Labs зафіксував активність на північнокорейському ракетному полігоні Сохе. На полігоні був помічений великий контейнер поблизу майданчика для випробування ракетних двигунів, якого не було там днем раніше.