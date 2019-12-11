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США готовы смягчить позицию относительно КНДР на Совбезе ООН

Новости » Политика     11.12.2019 - 23:15
США готовы смягчить позицию относительно КНДР на Совбезе ООН
Иллюстративное фото (GettyImages)

Представитель США в ООН подтвердил намерение Штатов ослабить давление

Соединенные Штаты Америки готовы проявить гибкость в переговорах о денуклеаризации Северной Кореи (КНДР). Об этом сообщил аккредитованный в Белом доме журналист "Голоса Америки" Стив Херман.

Журналист ссылается на информацию, котрую ему подтвердили в представительстве США в ООН. Отмечается, что продемонстировать более мягкую позицию относительно ядерных и ракетных программ КНДР представители США планируют уже на заседании Совета безопасности ООН, которое будет посвящено Северной Корее.

США готовы смягчить позицию относительно КНДР на Совбезе ООН

Несколько дней ранее агентство dpa заявляло, что под давлением Пхеньяна США заблокировали запланированное на вторник, 10 декабря, заседание Совета Безопасности ООН по катастрофической ситуации с правами человека в КНДР.

Ссылаясь на дипломатов, агентство отметило, что на фоне все более агрессивной риторики Пхеньяна Штаты отказались от поддержки инициативы о проведении такого заседания. Эксперты в этом вопросе отметили, что решение таким способом "задобрить" лидера КНДР Ким Чен Ына было принято в Вашингтоне на самом высоком уровне.

Напомним, на прошлой неделе глава северокорейской делегации Ким Менг Гиль заявил, что переговоры с США по денуклеаризации не оправдали ожиданий и в итоге провалились. Северная Корея прервала переговоры с США на рабочем уровне.

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Новости Украины Соединенные Штаты АмерикиКНДРядерное оружие
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