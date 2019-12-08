ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

В КНДР заявили об успешном "очень важном" испытании

Новости » Политика     08.12.2019 - 09:09
В КНДР заявили об успешном "очень важном" испытании
Фото: Ким Чен Ын (kcna.kp)

В Пхеньяне утверждают, что испытание повлияет на стратегический статус КНДР

В Северной Корее (КНДР) заявили об успешном "очень значительном" испытании на ракетном полигоне Сохе. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на государственное северокорейское агентство ЦТАК.

По данным агентства, во второй половине 7 декабря северокорейская Академия национальной обороны доложила об успешном результате "очень значительного" испытания, которое имеет большое значение на правящей партии.

В Пхеньяне отметили, что результат этого успешного испытания в ближайшее время окажет ключевое влияние на очередную смену стратегического статуса КНДР.

Напомним, ранее сообщалось, что спутник американской компании Planet Labs зафиксировал активность на северокорейском ракетном полигоне Сохе. На спутниковых снимках был замечен большой контейнер вблизи площадки для испытания ракетных двигателей, которого не было на полигоне днем ранее.

Также РБК-Украина писало, что постоянный представитель КНДР при ООН Ким Сон заявил, что вопрос денуклеаризации Корейского полуострова не является предметом переговоров с Соединенными Штатами Америки. Сон утверждает, что долговременные попытки Вашингтона наладить отношения с Пхеньяном были лишь способом достичь внутриполитических целей.

Трамп заявил об "очень хороших" отношениях с КНДР КНДР готова к применению силы против США
Новости Украины КНДРиспытания
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь