ua en ru
Ср, 05 августа Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Спорт Wave Styler Спецпроекты
Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Спорт Футбол Баскетбол Теннис Бокс
Wave Инсайдер Стиль Велнес Культура Путешествия Вкус Звезды
Styler Люди Тренды Полезное Вкусно Гороскопы
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Война в Украине

КНДР размещает в России свое ракетное подразделение для атак на Украину, - ГУР

10:43 05.08.2026 Ср
2 мин
Что на этот раз задумали Москва и Пхеньян?
aimg Юлия Капитонова
КНДР размещает в России свое ракетное подразделение для атак на Украину, - ГУР Фото: КНДР может усилить российский террор против Украины (Getty Images)
Понимай ситуацию на фронте из-за фактов, а не слухов с РБК-Украина в Google

На западе России началось развертывание ракетного подразделения Северной Кореи. Таким образом Кремль планирует усилить удары баллистикой по Украине.

С таким предупреждением выступил представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Черняк, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Как удалось узнать ГУР, ракетное подразделение КНДР может быть оснащено 120 баллистическими ракетами и шестью пусковыми установками.

Поскольку Украина ощущает острую нехватку современных средств противовоздушной обороны, Россия пытается воспользоваться этим и все чаще применяет баллистические ракеты, которые крайне трудно перехватить.

Черняк предупредил, что Кремль пытается развернуть в Воронежской области ракетное подразделение, в состав которого войдут около 90 северокорейских военнослужащих.

Согласно последним данным, они будут служить в составе 112-й ракетной бригады РФ.

Пхеньян уже передал Москве новую партию из 40 баллистических ракет KN-23 и KN-24, а также отправил в Россию личный состав.

Несмотря на это, окончательную конфигурацию развертывания и общее количество ракет стороны планируют согласовать во время переговоров на самом высоком уровне, которые должны состояться в следующем месяце.

В то же время неизвестно, какую именно роль северокорейские военнослужащие будут выполнять в российских ракетных операциях.

Кстати, утром 5 августа стало известно, что ПВО Украины не смогло уничтожить ни одной ракеты во время новой атаки РФ.

На последние события уже отреагировал Владимир Зеленский и экстренно обратился к союзникам.

Также РБК-Украина рассказывало детали гибели 8 человек на Киевщине в Броварском районе.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
КНДР Российская Федерация Война России против Украины Ракетная атака Ракеты
Новости
В Киевской области 14 жертв и около 30 пострадавших после массированной атаки РФ
В Киевской области 14 жертв и около 30 пострадавших после массированной атаки РФ
Аналитика
Эмоции Польши, торги Венгрии и шпагат Фицо. Чего ждать от западных соседей Украины
Роман Коткорреспондент РБК-Украина Эмоции Польши, торги Венгрии и шпагат Фицо. Чего ждать от западных соседей Украины