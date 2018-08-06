КНДР розраховує на другий саміт Трампа і Кім Чен Ина, - CNN

За словами північнокорейського чиновника, зустріч відбудеться у цьому році

У Північній Кореї заявили про "високу ймовірність" другого саміту лідера КНДР Кім Чен Ина і президента Сполучених Штатів Дональда Трампа. Про це повідомляє CNN, посилаючись на чиновника з глибоким знанням позиції Пхеньяну з цього питання.

Зокрема, джерело нагадало про недавній обмін листами між Трампом і Кімом у якості позитивної ознаки. Він підкреслив, що терміни і місце проведення саміту ще належить визначити, але зустріч відбудеться "через деякий час у цьому році".

Нагадаємо, Північна Корея закликала США зняти санкції у відповідь на припинення ядерних випробувань і передачу останків американських військових, загиблих у Корейській війні.

Як повідомляло раніше РБК-Україна, державний секретар США Майк Помпео, виступаючи на Азіатському форумі з безпеки в Сінгапурі, заявив, що Північна Корея не виконує свої зобов'язання по денуклеаризації і досі порушує численні резолюції Ради безпеки ООН. Він зазначав, що до позбавлення КНДР ядерної зброї ще "довгий шлях".

Трамп 1 серпня одержав новий лист від лідера Північної Кореї (КНДР) Кім Чен Ина, в якому лідер КНДР заявив про непорушність зобов'язань у питанні денуклеаризації Корейського півострова.