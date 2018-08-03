КНДР не выполняет обязательств по денуклеаризации, - Помпео

Помпео подчеркнул, что до лишения КНДР ядерного оружия остается еще "долгий путь"

Северная Корея не выполняет свои обязательства по денуклеаризации и до сих пор нарушает многочисленные резолюции Совета безопасности ООН. Об этом заявил государственный секретарь США Майк Помпео, выступая перед Азиатским форумом по безопасности в Сингапуре 3 августа, передает "Радио Свобода".

По его словам, до лишения КНДР ядерного оружия остается еще "долгий путь".

Напомним, как писало РБК-Украина, американский лидер Дональд Трамп получил новое письмо от лидера Северной Кореи (КНДР) Ким Чен Ына. Письмо от лидера КНДР президент США получил в среду, 1 августа. В нем глава Северной Кореи заявил о незыблемости обязательств в вопросе денуклеаризации Корейского полуострова.

2 августа 2018 года Трамп написал на своей странице в Twitter, что с нетерпением ждет новой встречи с главой КНДР. Он также поблагодарил лидера Северной Кореи за передачу останков американских военных, погибших во время Корейской войны 1950-1953 годов.

Подчеркнем, что спецслужбы Соединенных Штатов Америки владеют информацией о том, что Северная Корея (КНДР) работает над производством новых межконтинентальных ракет.