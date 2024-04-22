Північна Корея провела випробування балістичних ракет малої дальності
У понеділок, 22 квітня, Північна Корея провела випробувальний запуск ймовірних балістичних ракет малої дальності в море. При цьому КНДР незабаром може запустити на орбіту заборонений супутник.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Washington Post.
Об'єднаний комітет начальників штабів Південної Кореї повідомив, що зброя, запущена зі столиці КНДР, пролетіла близько 300 км, перш ніж впасти у води між Корейським півостровом і Японією. Судячи з дальності польоту, зброя могла бути націлена на об'єкти в Південній Кореї.
Об'єднаний комітет начальників штабів рішуче засудив запуски, заявивши, що вони є "явною провокацією", яка загрожує миру на Корейському півострові.
Об'єднаний комітет начальників штабів також заявив, що він буде підтримувати готовність "переважної" відповіді на провокації Північної Кореї відповідно до військового союзу зі Сполученими Штатами.
Зі свого боку канцелярія прем'єр-міністра Японії Фуміо Кісіди заявила, що доручила чиновникам зібрати інформацію про запуск і забезпечити безпеку літаків і суден. Берегова охорона Японії закликала судна дотримуватися обережності щодо предметів, що падають, і повідомляти владу, якщо вони помітять щось підозріле.
Останніми місяцями Північна Корея прискореними темпами проводить випробування зброї, продовжуючи нарощувати свій військовий потенціал, у той час, як дипломатичні відносини зі США і Південною Кореєю зайшли в глухий кут.
На думку спостерігачів, Північна Корея, ймовірно, вважає, що модернізований арсенал зброї дасть їй можливість домогтися від США більших поступок у разі відновлення переговорів.
Ракетні випробування КНДР
2 квітня Північна Корея здійснила черговий пуск балістичної ракети, спрямувавши її в бік Японського моря. Цей крок негайно викликав осуд з боку Японії, яка нагадала КНДР про резолюції Ради Безпеки ООН, що забороняють країні такі випробування.
На думку деяких експертів, запуск ракети може бути частиною стратегії КНДР щодо отримання від Росії технологій балістичних ракет в обмін на власне озброєння.
Крім запуску, стало відомо, що Північна Корея провела наземні випробування твердопаливного двигуна для нового типу гіперзвукової ракети середнього класу. Повідомляється, що ці випробування були успішними і дозволили Пхеньяну прискорити розробку гіперзвукової зброї.
Також Північна Корея підтвердила свій план запуску кількох розвідувальних супутників до кінця цього року після виведення першого супутника-шпигуна на орбіту у листопаді 2023 року.
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