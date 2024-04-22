Північна Корея провела випробування балістичних ракет малої дальності

У понеділок, 22 квітня, Північна Корея провела випробувальний запуск ймовірних балістичних ракет малої дальності в море. При цьому КНДР незабаром може запустити на орбіту заборонений супутник.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Washington Post.

Об'єднаний комітет начальників штабів Південної Кореї повідомив, що зброя, запущена зі столиці КНДР, пролетіла близько 300 км, перш ніж впасти у води між Корейським півостровом і Японією. Судячи з дальності польоту, зброя могла бути націлена на об'єкти в Південній Кореї.

Об'єднаний комітет начальників штабів рішуче засудив запуски, заявивши, що вони є "явною провокацією", яка загрожує миру на Корейському півострові.

Об'єднаний комітет начальників штабів також заявив, що він буде підтримувати готовність "переважної" відповіді на провокації Північної Кореї відповідно до військового союзу зі Сполученими Штатами.

Зі свого боку канцелярія прем'єр-міністра Японії Фуміо Кісіди заявила, що доручила чиновникам зібрати інформацію про запуск і забезпечити безпеку літаків і суден. Берегова охорона Японії закликала судна дотримуватися обережності щодо предметів, що падають, і повідомляти владу, якщо вони помітять щось підозріле.

Останніми місяцями Північна Корея прискореними темпами проводить випробування зброї, продовжуючи нарощувати свій військовий потенціал, у той час, як дипломатичні відносини зі США і Південною Кореєю зайшли в глухий кут.

На думку спостерігачів, Північна Корея, ймовірно, вважає, що модернізований арсенал зброї дасть їй можливість домогтися від США більших поступок у разі відновлення переговорів.