ua en ru
Вт, 23 квітня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

В КНДР заявили про проведення перший навчань з ядерної контратаки (фото)

Вівторок 23 квітня 2024 03:05
UA EN RU
В КНДР заявили про проведення перший навчань з ядерної контратаки (фото) Фото: лідер КНДР Кім Чен Ин на навчаннях з ядерної контратаки (Rodong Sinmun / nknews.org)
Автор: Володимир Костирін

У Північній Кореї вперше провели навчання з ядерної контратаки для імітації роботи своєї системи управління "ядерним тригером". Захід відбувся під керівництвом лідера КНДР Кім Чен Ина.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на NK News та Reuters.

Випробовування проводилися у формі залпового ракетного запуску.

Згідно з інформацією державного інформагентства KCNA у публікації у вівторок, військові КНДР випустили кілька балістичних ракет малої дальності в понеділок у бік моря біля свого східного узбережжя.

Зазначається, що у рамках випробування загальнонаціональної системи управління ядерною зброєю, яка називається "ядерний тригер", артилерійські сили північнокорейської армії долучилися до перших у країні подібних навчань, щоб продемонструвати диверсифікований ядерний потенціал та протестуючи проти "провокаційних та інвазивних" військових навчань США та Південної Кореї, розповіло KCNA.

Також у північнокорейському інформагентстві поінформували, що Кім Чен Ин спостерігав за симуляційними навчаннями з маневруванням військ у позиції ядерної контратаки та веденням артилерійського вогню з імітацією використання ядерних боєголовок на випадок попередження про ядерну кризу.

Лідер Північної Кореї високо оцінив готовність "найкращої у світі" тактичної ядерної зброї, а також висловив задоволення навчаннями, повідомляють державні ЗМІ КНДР.

В КНДР заявили про проведення перший навчань з ядерної контратаки (фото)

Ракетні запуски на навчаннях КНДР з ядерної контратаки (фото: Rodong Sinmun / nknews.org)

Ракетні випробовування в КНДР

Нагадаємо, перед тим стало відомо, що 22 квітня Північна Корея провела випробувальний запуск ймовірних балістичних ракет малої дальності в море. При цьому Пхеньян незабаром може запустити на орбіту заборонений супутник.

А перед тим, 19 квітня, в КНДР провели випробування боєголовки крилатої ракети і тестовий запуск нової зенітної ракети в Західному Корейському морі. Йдеться про ракети "Хвасал-1 Ра-3" та "Пхьольджі-1-2" відповідно.

Також раніше повідомлялося, що Пхеньян на початку квітня підтвердив свій план запуску кількох розвідувальних супутників до кінця цього року після виведення першого супутника-шпигуна на орбіту у листопаді 2023 року.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
КНДР Північна Корея Ядерні випробування
NEWS
Конгресмен США про те, коли Україна отримає допомогу: раніше, ніж будь-хто може подумати
Конгресмен США про те, коли Україна отримає допомогу: раніше, ніж будь-хто може подумати
DAILY
Курс на 40: чому росте долар, від кого це залежить і як довго триватиме
Руслан Кислякфінансовий редактор РБК-Україна Курс на 40: чому росте долар, від кого це залежить і як довго триватиме