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КНДР провалила запуск військового супутника і обіцяє повторити спробу

Фото: КНДР провалила спробу запуска військового супутника (GettyImages)
Автор: Антон Малиновський

Спроба КНДР вивести на орбіту військовий розвідувальний супутник виявилась невдалою, країна обіцяє найближчим часом повторити її.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Yonhap.

Північна Корея підтвердила, що вранці 31 травня намагалась вивести на орбіту військовий розвідувальний супутник "Malligyong-1", використовуючи ракету нового типу "Chollima-1". Однак після відділення першого ступеня ракета втратила тягу і впала в водах Жовтого моря.

Державне агентство космічного розвитку Північної Кореї заявило, що збій відбувся через низьку надійність і стабільність систем двигуна нового типу та нестабільний характер ракетного палива.

"Державне агентство космічного розвитку Північної Кореї проведе ретельне розслідування серйозних дефектів, виявлених під час запуску супутника, виконає необхідні заходи для їх усунення і проведе другий запуск найближчим часом», - зазначили в KCNA.

Запуск супутника КНДР

Раніше КНДР оголошувала про наміри запустити свій перший військовий розвідувальний супутник в період з 31 травня по 11 червня. Вранці вівторка повідомлялось про пуск ракети-носія, через що в частині Японії та Південної Кореї оголошували повітряну тривогу.

США заявляли, що запуск супутника порушить міжнародні санкціїї, які не дозволяють КНДР використовувати технології балістичних ракет, а в Японії обіцяли збити будь-яку їхню ракету, яка зайде в повітряний простір країни.

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КНДР