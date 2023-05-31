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КНДР провалила запуск военного спутника и обещает повторить попытку

Фото: КНДР провалила попытку запуска военного спутника (GettyImages)
Автор: Антон Малиновский

Попытка КНДР вывести на орбиту военный разведывательный спутник оказалась неудачной, страна обещает в ближайшее время повторить ее.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Yonhap.

Северная Корея подтвердила, что утром 31 мая пыталась вывести на орбиту военный разведывательный спутник "Malligyong-1", используя ракету нового типа "Chollima-1". Однако после отделения первой ступени ракета потеряла тягу и упала в водах Желтого моря.

Государственное агентство космического развития Северной Кореи заявило, что сбой произошел из-за низкой надежности и стабильности систем двигателя нового типа и нестабильного характера ракетного топлива.

"Государственное агентство космического развития Северной Кореи проведет тщательное расследование серьезных дефектов, выявленных при запуске спутника, выполнит необходимые меры по их устранению и проведет второй запуск в ближайшее время", - отметили в KCNA.

Запуск спутника КНДР

Ранее КНДР объявляла о намеренияхзапустить свой первый военный разведывательный спутник в период с 31 мая по 11 июня. Утром вторника сообщалось о пуске ракеты-носителя, из-за чего в Японии и Южной Корее объявляли воздушную тревогу.

США заявляли, что запуск спутника нарушит международные санкции, не позволяющие КНДР использовать технологии баллистических ракет, а в Японии обещали сбить любую их ракету, которая зайдет в воздушное пространство страны.

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КНДР