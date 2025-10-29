КНДР протестувала нову стратегічну крилату ракету перед візитом Трампа до Південної Кореї

Північна Корея протестувала нову крилату ракету напередодні візиту президента США Дональда Трампа в Південну Корею на саміт форуму АТЕС (Азіатсько-Тихоокеанського економічного співробітництва).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на північнокорейське державне агентство KCNA .

Випробування крилатої ракети класу "море-поверхня" відбулося в Жовтому морі у вівторок, 28 жовтня.

Ракета, спеціально переобладнана для корабельних запусків, була запущена вертикально і пролетіла понад 7 800 секунд (приблизно 2 години 10 хвилин) за заданим маршрутом, вразивши визначену ціль. Інші деталі, зокрема назву ракети, точну дальність і місце старту в повідомленні не розкривають.

Лідер КНДР Кім Чен Ин, який зазвичай керує подібними випробуваннями, цього разу не був присутній. Спостерігав за тестом його заступник у "Центральній військовій комісії "Трудової партії" Пак Чон Чон Чон, який заявив про важливі успіхи країни в розвитку ядерних сил.

За словами чиновника, регулярні ракетні випробування слугують військовим стримуванням, перевіркою надійності стратегічних наступальних систем і демонстрацією їхніх можливостей ворогам. Північна Корея вважає своїм обов'язком безперервно нарощувати потенціал ядерної зброї.

Зазначимо, що випробування ракети в КНДР відбулося після підтвердження Трампом бажання зустрітися з Кім Чен Ином у рамках туру до Азії.

КНДР прискорила розвиток ракетного озброєння

Незадовго до зазначеного випробування ракети у вівторок, Пхеньян провів ще один подібний ракетний тест 22 жовтня, запустивши дві нові гіперзвукові бойові частини.

Розвідка Південної Кореї та західні спецслужби стверджують, що програми розвитку ракетного та іншого озброєння КНДР значно прискорилися після поглиблення військового співробітництва з Росією.

Це стосується, зокрема, направлення Пхеньяном військ і зброї РФ для підтримки війни в Україні в обмін на допомогу Москви в розробці озброєнь.